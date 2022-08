Augsburg

vor 34 Min.

Flucht in Göggingen: Wie Verfolgungsfahrten die Polizei herausfordern

Der Augsburger Stadtteil Göggingen wurde am Dienstagabend Schauplatz einer spektakulären Verfolgungsfahrt. Für die Polizei sind solche Fälle sehr heikel.

Plus Ein Ex-Gefangener hält mit einer Verfolgungsfahrt Göggingen in Atem. Sie endet glimpflich, doch solche Fälle in Augsburg sind brandgefährlich – auch für Unbeteiligte.

Von Max Kramer

Es ist ein gewöhnlicher Augustabend unter der Woche. Auf Augsburgs Straßen herrscht Feierabendverkehr, wegen der Sommerferien ist etwas weniger los als sonst. Das übliche Treiben. Doch an diesem Dienstag, kurz nach 18 Uhr, findet es in Göggingen ein jähes Ende. Der Stadtteil wird Schauplatz einer spektakulären Verfolgungsfahrt, bei der ein 26-jähriger Ex-Gefangener mit einem gestohlenen Fahrzeug mehrere Unfälle verursacht, einen 71-Jährigen verletzt, rücksichtslos durch die Straßen rast – und kurz vor seiner Festnahme noch schnell sein Bier leer trinkt. Auch für die Polizei ist der Fall in vielerlei Hinsicht "sehr außergewöhnlich", wie ein Sprecher sagt. Vor allem aber: "Es hätte viel, viel mehr passieren können." Verfolgungsfahrten sind für die Polizei eine spezielle Herausforderung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen