Spektakuläre Flucht: Was den rumänischen Bürgermeister nach Augsburg brachte

Am Augsburger Hauptbahnhof wurde am Dienstag der Bürgermeister der rumänischen Großstadt Baia Mare festgenommen. Nun wird mehr zu den Hintergründen bekannt.

Plus Am Augsburger Hauptbahnhof endet am Dienstagabend die Flucht eines verurteilten Bürgermeisters aus Rumänien. Warum ausgerechnet hier? Es gibt neue Erkenntnisse.

Von Max Kramer

Es war eine großangelegte, international abgestimmte Polizei-Aktion, die am Dienstag in Augsburg ihr Ende fand. Der Bürgermeister der rumänischen Großstadt Baia Mare, der kurz vor seiner Verurteilung wegen Bestechlichkeit und Vorteilsnahme aus seinem Heimatland geflohen war, wurde am Abend am Hauptbahnhof festgenommen. Doch was brachte ihn ausgerechnet hierher?

Rumänischer Bürgermeister soll Verwandte im Landkreis Neu-Ulm haben

Nach Informationen des rumänischen Nachrichten-Senders Știrile ProTV hat der 45-Jährige familiäre Beziehungen in den Landkreis Neu-Ulm. Demnach nutzte er Ausweisdokumente eines dort gemeldeten Verwandten, um Rumänien kurz vor seiner Verurteilung per Auto Richtung Ungarn zu verlassen. Als er Deutschland erreichte, soll er zunächst auch bei seinen Verwandten im Landkreis Neu-Ulm untergekommen sein – und anschließend versucht haben, über Augsburg weiter zu fliehen. Wohin, ist derzeit unklar. Nach Informationen des Nachrichten-Senders soll er aber geplant haben, Deutschland ebenfalls zu verlassen.



