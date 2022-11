Flüchtender Radler war ein gesuchter Krimineller

Der Mann wollte sich einer Polizeikontrolle in Lechhausen entziehen, und das aus mehreren Gründen.

Am Montagabend ist ein Radfahrer vor einer Polizeikontrolle in der Aindlinger Straße geflüchtet. Offenkundig hatte er einiges zu verbergen. Zunächst ignorierte er alle Haltesignale der Streife und fuhr davon, so die Polizei. Auf Höhe der Lokalbahngleise ließ er sein Rad stehen und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Auf einem angrenzenden Firmengelände konnte der Flüchtige dann gestellt werden.

Warum der 34-Jährige nicht kontrolliert werden wollte, erläuterte er den Polizeibeamten vor Ort: Er hatte eine geringe Menge Betäubungsmittel dabei, unter fünf Gramm Amphetamin. Zudem wurde er mit drei Haftbefehlen gesucht. Zwei davon waren zur sofortigen Vollstreckung mit insgesamt zwölf Monaten Freiheitsstrafe. Der 34-Jährige kam vorübergehend in Polizeiarrest und wurde am nächsten Tag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (eva)