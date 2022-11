Augsburg

Verkauf statt Flugmuseum: Scharfe Kritik an Stadt wegen Flughafen-Grundstück

Am Flugplatz in Mühlhausen hätte ein Flugmuseum entstehen können. Doch die Stadt hat jetzt andere Pläne.

Plus Die Stadt Augsburg möchte der Firma Autoflight, die in chinesischer Hand ist, das Grundstück am Flughafen verkaufen. Initiatoren eines Flugmuseums fühlen sich verschaukelt.

Von Michael Hörmann

Ralf Eser und Stefan Frank sind begeisterte Hobbypiloten. Ihre Liebe für die Luftfahrt teilen sie mit mehreren Freunden. Wegen der gemeinsamen Begeisterung für Flugzeuge wollte man gemeinsam ein Flugmuseum am Flughafen Augsburg errichten. Die Privatpersonen hätten eigenes Vermögen investiert. Ein beauftragter Architekt legte bereits Pläne für den Bau vor. Mit der Stadt Augsburg standen die Initiatoren lange im Austausch. Mittlerweile gibt es eine Kehrtwende bei der Stadt. Sie möchte das Grundstück, für das sich die privaten Investoren interessierten, an die Firma Autoflight verkaufen. Das chinesische Unternehmen plant einen Neubau. Hier sollen künftig Lufttaxis entwickelt werden. Ralf Eser und Stefan Frank üben nun heftige Kritik am Vorgehen der Stadt. Man fühle sich verschaukelt, sagen die Piloten.

