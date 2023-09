Flugmesse Airtec landet Ende Oktober in Augsburg

Die Flugmesse Airtec kommt aus München nach Augsburg. 150 Aussteller aus elf Ländern werden erwartet. Messechef Lorenz Rau spricht von einem Signal.

Noch dauert es vier Wochen: Ende Oktober findet erstmals die Flugmesse Airtec im Augsburger Messezentrum statt. Es handelt sich um eine internationale Fachmesse, die von München nach Augsburg umgezogen ist. Knapp 150 Aussteller aus elf Ländern werden erwartet, der Veranstalter rechnet mit 4000 Besuchern. Eingebunden ins Programm ist ein Kongress. Teilnehmer aus 25 Ländern sind angekündigt.

Die Flugmesse Airtec findet von 25. bis 27. Oktober in Augsburg statt

Termin der Airtec ist von Mittwoch, 25. Oktober, bis Freitag, 27. Oktober. Zu den Ausstellern gehören heimische Firmen, darunter sind MT Aerospace, Premium Aerotec und das Unternehmen Autoflight, das in einem innovativen Prozess ein Flugtaxi entwickelt. Das Flugtaxi ist ein Thema, das auf der Messe angesprochen wird. In der Halle 1 werden unter anderem Komponenten gezeigt, die für Luft- und Raumfahrt bedeutsam sind. Veranstalterin Diana Schabel sieht am Messestandort Augsburg viel Potenzial. Die Luftfahrt sei zudem für die Wirtschaftsregion ein wichtiger Industriezweig.

Augsburg hofft auf Existengründer im Bereich der Luft- und Raumfahrt

Laut Diana Schabel versteht sich die Airtec als "eine der führenden Luft- und Raumfahrtmessen Europas". Unternehmen und Forschungsinstitute präsentieren innovative Ideen, Konzepte und Produkte. Augsburgs Messechef Lorenz Rau sieht in der neuen Messe in Augsburg ein weiteres Signal, dass das Messegelände für „Fach- und Spezialmessen“ ideal geeignet sei. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle betont, dass Augsburg seinen guten Ruf als Luftfahrtstandort unterstreiche. Neben den großen Firmen, die seit vielen Jahren international am Markt tätig seien, kämen sogenannte Start-ups. Die Firma Rocket Factory sei ein Beispiel, ebenso wie Autoflight.

Die Airtec war zuletzt in München angesiedelt. Eine Verbindung zur Landeshauptstadt gibt es weiterhin: Für Besucher und Aussteller, die mit dem Flieger in München landen, wird ein Bus-Shuttle nach Augsburg eingerichtet.

