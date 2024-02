Augsburg

18:00 Uhr

Flut an Papiermüll: Ärger über überfüllte grüne Tonnen in Augsburg wächst

Plus Weil sie so voll sind, steigen Hausmeister auch in die Papiertonnen, um Platz zu schaffen. Die Stadt Augsburg will handeln, es geht auch um Abholtermine.

Von Fridtjof Atterdal

Wer in einer Wohnanlage wohnt, kennt das Problem: Die Papiertonne ist übervoll, doch geleert wird erst in einer Woche. Vor allem Verpackungen von Online-Versendern verstopfen die grüne Tonne, in manchen Anlagen herrscht Chaos in den Abfallräumen. Vor einem Jahr hat die Stadt Augsburg versprochen, den dreiwöchigen Leerungsrhythmus um eine Woche zu verkürzen. Bislang aber ist nichts geschehen. Jetzt sagt der Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt (AWS): Nach der Sommerpause wird umgestellt.

Der Hausmeisterservice Hensel betreut in Augsburg rund 350 Wohnanlagen in allen Größen. Kurz vor der Leerung stapeln sich in vielen Tonnenhäusern Kisten, Kartons und andere Papierverpackungen, schildert die Ehefrau des Geschäftsführers, Helga Hensel. "Unsere Hausmeister können die Tonnen gar nicht nach draußen fahren, weil so viel davor steht." Die Hausmeister räumten den Papierabfall zunächst auf die Seite und werfen ihn dann nach der Leerung zerkleinert wieder hinein. Damit seien die Tonnen von Anfang an zumindest teilweise wieder gefüllt, was das Problem verschlimmere. Einzelne Hauseigentümer hätten Tonnenpressen gekauft, die zwar die Kartons klein machten, aber wiederum für die Haltbarkeit der Tonnen schlecht seien.

