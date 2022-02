Augsburg

vor 31 Min.

Flyer-Aktion: Eltern sollen nicht mehr vor der Roten-Tor-Schule halten

Plus Elterntaxis sorgen vor der Grundschule für eine gefährliche Verkehrssituation, sagt die Schulleiterin. Das Problem ist nicht neu - aber nun tut sich etwas.

Von Quirin Hönig

Seit Montag verteilen Mitglieder des Elternbeirates der Grundschule am Roten Tor Flyer an die Autofahrer vor Ort. Ihr Anliegen: Eltern sollen nicht mehr so oft mit dem Auto in die Schülestraße fahren, um dort ihre Kinder abzuliefern. Ziel der Initiative ist es, den Schulweg sicherer zu machen. Die Flyer-Aktion der Elterninitiative "Vor der Schule" hat offenbar schon erste Früchte getragen, berichtet Sprecher Martin Xaver Müller: Viele Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto in die Grundschule am Roten Tor bringen, halten seinen Angaben zufolge nicht mehr direkt vor der Schule.

