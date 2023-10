Förderprogramm: Uni Augsburg bildet neue Landärzte für Schwaben aus

Die Augsburger Medizinfakultät setzt auf neue Ausbildungsformen für Landärzte. Studierende erhalten 600 Euro pro Monat im Praktischen Jahr – gegen eine Verpflichtung.

Der Mangel an Hausärzten bedroht zunehmend die medizinische Versorgung, insbesondere im ländlichen Raum. Für Bayern wird mit einer Bedarfslücke von bis zu 3000 Hausärztinnen und -ärzten in den nächsten zehn Jahren gerechnet. An der Medizinischen Fakultät der Universität Augsburg ist nun ein Projekt gestartet, das Studierende für das Fach Allgemeinmedizin und für eine spätere Niederlassung auf dem Land begeistern soll.

„An den Standorten Erlangen, Würzburg und München hat man bereits sehr gute Erfahrungen mit dem Programm ´Beste Landpartie Allgemeinmedizin´gemacht, das vom Freistaat Bayern gefördert wird", sagt Professor Marco Roos, "daran wollen wir in Augsburg anschließen." Roos leitet das Institut für Allgemeinmedizin der Augsburger Medizinfakultät und wird das mit 1, 1 Millionen Euro ausgestattete Projekt auch wissenschaftlich begleiten.

Ziel des Programms ist, angehenden Ärztinnen und Ärzten während des gesamten Studiums eine enge Beziehung zum Fach Allgemeinmedizin und zu ländlichen Regionen zu vermitteln. So soll weiterhin eine flächendeckende und möglichst wohnortnahe medizinische Versorgung auf hohem Niveau gewährleistet werden. Konkret soll das Programm eine Brücke zwischen Medizinerausbildung und Hausarztpraxis schlagen. Die teilnehmenden Studierenden erhalten eine Förderung in Höhe von 600 Euro im Monat im Praktischen Jahr. Im Gegenzug verpflichten sie sich, Teile davon in der ländlichen Region zu absolvieren.

Förderprogramm der Uni Augsburg: Hausärzte als Kooperationspartner

Das Projekt in Schwaben hat nach Angaben der Universität einen besonderen Ansatz, der sich von anderen Standorten unterscheidet: Die Medizinstudierenden werden entsprechend ihres Bedarfs geschult, aber auch mit Blick auf die spezifischen Herausforderungen einer ärztlichen Arbeit in der ländlichen Region. Eine große Rolle spiele etwa die Selbstbestimmung der jungen Menschen, die individuellen Interessen sollen berücksichtigt werden. Die Vorbereitung auf die zukünftige Arbeit als Landarzt vor Ort erfolge im direkten Kontakt mit Rollenmodellen und den teilnehmenden Regionen. Hierfür wird ein Lehrplan geformt, der gemeinsam mit den Teilnehmenden des Programms aktiv gestaltet wird. Hausärzte werden Kooperationspartner sein.

Doch was motiviert junge Menschen, Landarzt zu werden? Marco Roos hat dazu kürzlich eine Studie veröffentlicht: Während des Beste-Landpartie-Programms an der Universität Erlangen-Nürnberg befragten er und sein Team die geförderten Studierenden. Besonders wichtig waren ihnen demnach: das ruhige Landleben, die Nähe zu den Patientinnen und Patienten, die Familie auf dem Land und die Unterschiede zum Stadtleben.

Lesen Sie dazu auch

Roos hat bei allen Studierenden eine stark ausgebildete Grundmotivation beobachtet. „Wir erreichen also die Überzeugungstäter und geben ihnen eine Begleitstruktur, um die spätere Landversorgung zu sichern." Für die Rekrutierung unentschlossener Studierender, die eine ärztliche Tätigkeit auf dem Land in Erwägung ziehen, bedarf es nach seiner Einschätzung anderer Ansprachen. (eva)