Förderverein der Wärmestube: 750.000 Euro für Obdachlose in zehn Jahren

Der Förderverein der Wärmestube für Obdachlose in Augsburg hat in zehn Jahren eine Menge Geld gesammelt.

Seit zehn Jahren unterstützt ein eigener Förderverein die Arbeit der Wärmestube des Katholischen Verbands für soziale Dienste, SKM Augsburg. Rund 750.000 Euro an Spenden für die Obdachlosenhilfe in Augsburg wurden seitdem gesammelt. Mit dem Geld konnte unter anderem der Fuhrpark der Wärmestube ausgebaut werden, die Küche der Wärmestube wurde erneuert, auch die Weihnachtsfeiern werden von dem Verein unterstützt. Am Freitagabend wurde der zehnte Geburtstag des Vereins mit zahlreichen prominenten Gästen im Augsburger Rathaus gefeiert - mit dabei war auch der Schirmherr des Vereins, der Augsburger Ehrenbürger und ehemalige FCA-Präsident Walther Seinsch, ebenso der auch als erfolgreicher Autor bekannte Benediktiner-Mönch Notker Wolf von der Abtei St. Ottilien. (AZ)