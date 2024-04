Augsburg

vor 16 Min.

Folien, Schutt, Reifen: Augsburgs Innovationspark hat ein Müllproblem

Plus Die Grünflächen im Innovationspark sind regelmäßig vermüllt. Ein Teil kommt von der Baustelle, weiteren Unrat hinterlassen Passanten. Freiwillige kämpfen dagegen.

Von Jonas Klimm

Folien, verheddert in Sträuchern. Styropor auf dem grünen Rasen. Dazu Bauschutt, Holzpaletten und ein Reifen. Und als negatives Highlight: ein auslaufender Motorblock. Die Aufzählung könnte einer Müllhalde entstammen, tatsächlich jedoch haben rund 60 Freiwillige am vergangenen Wochenende die Abfälle im und um den Innovationspark gesammelt. Anwohner und Passanten machen regelmäßig auf den Zustand der Grünflächen im Süden Augsburgs aufmerksam. Auch der Stadt ist das Problem bekannt. Eine der Firmen will sich nun darum kümmern.

"Es ist schade, dass viele Menschen ihren Müll im Innovationspark einfach abladen", sagt Philipp Huber. Huber ist Geocacher und organisiert seit mehreren Jahren eine Reinigungsaktion an dem Technologiestandort. Geocaching ist eigentlich eine Art Schatzsuche mithilfe eines GPS-Gerätes.Wenn sich die Freiwilligen einmal im Jahr im Innovationspark treffen, stehen aber keine Schätze im Vordergrund. Stattdessen sammeln sie den Müll auf, der das Erscheinungsbild des Innovationsparks aktuell mitprägt. Das Ergebnis der mehrstündigen Reinigungsaktion am vergangenen Sonntag: ein großer Haufen Müll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen