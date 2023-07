Augsburg

18:00 Uhr

Leises Sterben: Fische in Augsburger Gewässern leiden unter dem Klimawandel

Am Hochblass in Augsburg wird die Temperatur des Lechs regelmäßig gemessen. Im Schnitt ist das Wasser dort innerhalb von 30 Jahren um drei Grad wärmer geworden.

Plus Innerhalb von 30 Jahren stieg die durchschnittliche Wassertemperatur im Lech von neun auf zwölf Grad. Auch die Augsburger Seen erwärmen sich. Mit drastischen Folgen.

Von Katharina Indrich

Die Regenfälle der vergangenen Tage haben Wirkung gezeigt. Innerhalb einer Woche ist die Temperatur des Wassers im Autobahnsee von angenehmen 23,6 Grad auf erfrischende 19,3 Grad gefallen. Während so mancher Badegast angesichts dieser Entwicklung vielleicht doch erst einmal wieder aufs beheizte Freibad ausweicht, ist der Temperatursturz für viele Fische und weitere Wasserbewohner im Autobahnsee ein Segen. Denn hier, wie auch in anderen Augsburger Seen, sowie in Wertach und Lech sind die durchschnittlichen Wassertemperaturen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten beständig gestiegen. Die Folgen sind drastisch, sagen Experten wie der Chef des Augsburger Fischereivereins. Auch wenn sie für den Laien nicht auf den ersten Blick erkennbar sind.

Peter Steinle kennt als Vorsitzender des Fischereivereins viele Gewässer in und um die Stadt. Er und seine Mitglieder angeln unter anderem am Kuhsee und am Autobahnsee, aber auch in der Wertach und am Lech, und betrachten die Entwicklung der Wassertemperaturen seit Längerem mit Sorge. "Man merkt, dass das Wasser im Frühling viel früher warm wird und im Herbst auch länger warm bleibt." Früher konnte man auch im Sommer Fische nachsetzen. "Das machen wir jetzt gar nicht mehr", sagt Steinle. Und Forellen setzen die Augsburger Fischer mittlerweile kaum noch in stehende Gewässer. Denn sie reagieren besonders empfindlich auf zu hohe Wassertemperaturen.

