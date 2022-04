Augsburg

06:30 Uhr

Forschung an der Universität: Künstliche Intelligenz soll Schmerzen erkennen

Doktorandin Pooja Prajod (links) und Professorin Elisabeth André arbeiten an der Universität Augsburg an einer Künstlichen Intelligenz, die Schmerzen erkennt.

Plus An der Universität Augsburg wird daran geforscht, wie automatisierte Systeme Schmerzen anhand der Mimik erkennen können. Das würde unter anderem Demenzpatienten nutzen.

Von Andrea Wenzel

Künstliche Intelligenz (KI) könnte schon bald dabei helfen herauszufinden, ob Beschäftigte an ihrem Arbeitsplatz unter Rückenschmerzen leiden oder Pflegekräfte und Ärzte dabei unterstützen, Demenzpatienten noch passgenauer mit Schmerzmitteln zu versorgen. An einer entsprechenden Umsetzung forschen gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich "Menschzentrierte Produktionstechnologien" des KI-Produktionsnetzwerks an der Universität Augsburg.

