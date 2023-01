FOS/BOS-Erneuerung: Fahrrad-Abstellhalle kann nicht saniert werden

Plus Bei der größten Augsburger Schulbaustelle fließt vom Freistaat weniger Geld als erhofft. Die Stadt muss darum etwas abspecken, will aber Ersatz schaffen.

Die Sanierung des Schulkomplexes von FOS/BOS/RWS wird vom Freistaat in geringerer Höhe gefördert, als ursprünglich geplant. Aus diesem Grund wird die Stadt die Sanierung geringfügig abspecken müssen. Nach einer genauen Prüfung des Förderantrags war die Regierung von Schwaben zum Ergebnis gekommen, dass statt der von der Stadt einkalkulierten rund 40 Millionen Euro Förderung wohl nur 35 Millionen Euro kommen können.