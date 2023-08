Augsburg

Diese Auswirkungen hat die hohe Nachfrage nach Photovoltaik für Kunden

Plus Die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen ist weiter groß. Das ruft neue Anbieter auf den Markt. Damit verkürzt sich die Wartezeit, aber es gibt auch schwarze Schafe.

Seit 2015 ist der Photovoltaik-Markt ein wachsender Markt, erzählt Wolfgang Kempfle. Er leitet ein Unternehmen, das sich auf Beratung und Installation von Photovoltaikanlagen spezialisiert hat. Jedes Jahr sei sein Betrieb kontinuierlich gewachsen. Im Boomjahr 2022 sogar um 50 Prozent. Mittlerweile hat er 200 Mitarbeitende und seinen Standort im Lechhauser Industriegebiet - der Hauptsitz ist in Leipheim - erweitert, um der Nachfrage gerecht zu werden. Noch immer sei der Wunsch bei Privat- wie Gewerbekunden groß, den eigenen Stromverbrauch über Sonnenenergie zu decken. Das bestätigt auch die Handwerkskammer (Hwk) für Schwaben. Deshalb drängen immer mehr Anbieter auf diesen Markt. Doch nicht alle sind seriös, warnt die Hwk.

2022 war für ESS Kempfle ein Jahr großer Herausforderungen. Die Energiekrise habe die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen massiv befeuert. Doch diese Nachfrage traf auf weltweite Lieferengpässe. "Wir haben 2022 irgendwann aufgehört, weitere Anlagen zu verkaufen, um unsere Aufträge auch abarbeiten zu können", erzählt der Firmen-Chef. Mittlerweile habe sich die Lage wieder entspannt. So schätzt es auch die Handwerkskammer für Schwaben ein. "Üblicherweise sollte eine Installation in vier bis sechs Monaten erfolgen", so der stellvertretende Hauptgeschäftsführer, Alfred Kailing.

