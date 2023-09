Augsburg

Fraktion Bürgerliche Mitte kontert Attacke von Augsburger Stadtrat Peter Grab

Plus Die Bürgerliche-Mitte-Fraktion sieht im Umgang mit Peter Hummel keine Fehler. Vielmehr solle Grab schauen, was im Urteil gegen Hummel stehe - und was nicht.

Die Fraktion Bürgerliche Mitte will den Angriff von Stadtrat Peter Grab (WSA) nicht auf sich sitzen lassen. Grab hatte von einem "nicht nachvollziehbaren Hohn gegenüber Geschädigten" gesprochen, nachdem die aus Freien Wähler, FDP und Pro Augsburg bestehende Fraktion im Augsburger Stadtrat ihr Bedauern über den Austritt von FW-Stadtrat Peter Hummel geäußert hatte. Hummel war im Juli wegen Beleidigung verurteilt worden, der Austritt aus der Fraktion war eine Folge davon.

Fraktionsvorsitzende Regina Stuber-Schneider (Freie Wähler) erklärte am Freitag, das "Bedauern" habe sich darauf bezogen, dass infolge der Verurteilung "für eine weitere Zusammenarbeit keine Grundlage mehr vorhanden war". Grab müsse im Übrigen zur Kenntnis nehmen, dass Hummel in zweiter Instanz nicht mehr wegen einer Verleumdung Grabs schuldig gesprochen wurde. In erster Instanz hatte das Gericht ein entsprechendes Urteil gefällt, in der Berufung sah das Gericht aber Schwierigkeiten beim Tatnachweis. Übrig blieb noch die Beleidigung zulasten einer früheren Freien-Wähler-Stadtratskandidatin. Sie hatte mit Grab und einigen weiteren Personen, die die Ermittlungen gegen Hummel ins Laufen gebracht hatten, die Presseerklärung unterzeichnet, in der die Bürgerliche Mitte nun angegriffen wurde.

