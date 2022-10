Augsburg

Frank Stormanns serviert jetzt französische Küche auf dem Augsburger Stadtmarkt

Plus Der Gastronom hatte vor 15 Jahren die "Nudelmanufaktur" in Augsburg eröffnet. Warum er jetzt Abschied von den Nudeln nimmt.

Frank Stormanns ist ein bekannter Gastronom in Augsburg. Viele Jahre betrieb er die "Nudelmanufaktur" am Perlachberg. Start war im November 2007. Es folgte im Jahr 2014 der Wechsel auf den Stadtmarkt. Hier bot Stormanns mit seinem Team ebenfalls Nudeln an. Aus der Nudelmanufaktur wurde unterdessen das Lokal "Stormanns". Nun gibt es eine weitere Änderung: Frank Stormanns setzt auf französische Küche. Es gibt zudem einen neuen lichtdurchfluteten Gastraum. Der 44-jährige Gastronom arbeitet eng mit Bioland zusammen. Neben dem Lokal bleibt als zweites Standbein ein Pavillon im Freien. Hier werden Wild sowie Bio-Fleischwaren und Bio-Wurstwaren angeboten.

