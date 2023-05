Frau attackiert 65-Jährige bei Spaziergang in Pfersee

Eine Unbekannte schlägt in Augsburg-Pfersee einer 65-Jährigen mehrmals mit der Faust gegen den Kopf und entkommt unerkannt. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in der Pferseer Straße „Zur Spinnerei“ zwischen einer bislang unbekannten Täterin und einer 65-Jährigen. Letztere ging mit ihrem Hund spazieren. Dabei geriet sie mit einer unbekannten Frau in Streit. Im Verlauf des Streits trat die Frau der 65-Jährigen gegen den Oberschenkel und beleidigte sie mehrfach. Nachdem die 65-Jährige drohte, die Polizei zu verständigen, entfernte sich die Unbekannte zunächst. Sie kam jedoch wenig später zurück und schlug der Seniorin mehrmals mit der Faust gegen den Kopf. Dabei wurde sie leicht verletzt.

Die hinzugerufene Polizeistreife konnte die Unbekannte nicht mehr antreffen. Sie wird wie folgt beschrieben: weiblich, 20 Jahre alt, 175 cm groß, schlanke Statur, Haare zusammengebunden. Gegen sie ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung und Beleidigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (ziss)