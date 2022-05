Frau „entführt“ Auto ihres Partners von einer Tankstelle

Während ihr Freund beim Zahlen ist, klettert die 35-Jährige auf den Fahrersitz und fährt los. Ihr Ausflug bleibt nicht ohne Folgen.

Vorsicht bei der Partnerwahl, möchte man da sagen: Einem 67-Jährigen kam am Samstag im Bärenkeller nicht nur das Auto, sondern auch die Freundin „abhanden“. Der Mann hatte am Samstag gegen 20 Uhr an einer Tankstelle in der Holzbachstraße Benzin nachgefüllt und war dann zum Zahlen gegangen. Als er zurückkam, war sein Auto samt seiner 35-jährigen Freundin verschwunden. Nach Ermittlungen der Polizei hatte die Frau offenbar vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz gewechselt, während ihr Partner in der Tankstelle bezahlte.

Die Frau fuhr los, touchierte bei ihrem „Ausflug“ aber zwei geparkte Fahrzeuge im Kobelweg. Kurz danach stellte sie den Pkw ab und flüchtete zu Fuß. Die mittlerweile alarmierte Polizeistreife erkannte zwischen dem Vorfall an der Tankstelle sowie dem Verkehrsunfall sofort einen Zusammenhang und konnte die Verantwortliche ermitteln. Sie wurde kurz darauf Zuhause angetroffen. Da sich der Verdacht erhärtete, dass sie Alkohol getrunken hatte, ordnete die Polizei eine Blutentnahme an. Gegen die Frau wird laut Auskunft der Beamten nun wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol ermittelt. (nip)