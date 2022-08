Frau fährt unter Drogeneinfluss Fahrrad

Ein Zeuge verständigt die Polizei, die die Frau in der Bahnhofstraße anhält.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Sonntagmittag in der Schaezlerstraße eine Radfahrerin mit auffälliger Fahrweise. Die Frau habe bei der Fahrt beide Fahrstreifen genutzt und sei mehrfach beinahe gestürzt, teilte er der Polizei mit. Die Beamten konnte die Fahrt in der Bahnhofsstraße mit einer Kontrolle beenden. Die 47-jährige Radfahrerin war kaum noch ansprechbar, konnte sich kaum auf den Beinen halten und schien unter dem Einfluss von Drogen zu stehen, so die Polizei. Bei einer Durchsuchung sei eine geringe Menge Rauschgift gefunden worden. Die 47-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Nachdem die Frau nicht mehr alleine gehen und stehen konnte, wurde sie in Gewahrsam genommen. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen der Verkehrsstraftat und Drogenbesitzes. (bau)