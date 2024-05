Frau geht in der City-Galerie auf Diebestour und verletzt Mitarbeiter

Eine 22-jährige Frau wird in der Augsburger City-Galerie zur Diebin. Als ein Laden-Mitarbeiter sie zur Rede stellt, verletzt sie ihn. Die Polizei schreitet ein.

Am Ende einer Diebestour hat eine 22-Jährige am Dienstag einen Laden-Mitarbeiter in der Augsburger City-Galerie verletzt. Wie die Polizei mitteilt, stahl sie gegen 17 Uhr mehrere Gegenstände in einem Drogeriemarkt und wollte den Kassenbereich passieren. Als ein Mitarbeiter dies bemerkte, griff er ein und stellte die Frau zur Rede. Die 22-Jährige attackierte ihn daraufhin und verletzte ihn leicht.

Diebin attackiert Laden-Mitarbeiter in Augsburger City-Galerie

Als deshalb die Polizei kam, wollte die 22-Jährige die zuvor gestohlenen Gegenstände erneut einstecken. Dies unterbanden die Beamten jedoch. Als sie die Frau anschließend durchsuchten, fanden sie weiteres Diebesgut, das offenbar aus anderen Geschäften in der Innenstadt stammte. Der Gesamtwert lag im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd hat nun Ermittlungen gegen die Frau aufgenommen, unter anderem wegen Räuberischen Diebstahls und Körperverletzung. (kmax)