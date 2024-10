Frau greift Polizeibeamten an

Die Polizei setzte am Montag einen Platzverweis bei einer 55-jährigen Frau in einer Bank in der Halderstraße durch. Mitarbeiter der Bank hatten gegen 15 Uhr die Polizei informiert, da die Frau trotz Aufforderung nicht gehen wollte. Als die Polizeibeamten die 55-Jährige aus der Bank brachten, habe sie sich laut Polizei erheblich gewehrt und die Beamten angegriffen. Verletzt wurde niemand. Da sich die Frau offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, brachten sie die Polizeibeamten in ein Krankenhaus. (ziss)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Platzverweis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis