Frau hält Verkehr auf und tritt gegen mehrere Fahrzeuge

Am Dienstagmorgen tritt eine Frau auf die Stuttgarter Straße und schlägt auf Fahrzeuge ein. Beinahe kommt es zu Unfällen. Die Polizei ermittelt.

Eine Frau, die sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hat am Dienstagmorgen beinahe mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Wie die Polizei mitteilt, begab sich die Frau gegen 8 Uhr auf die Fahrbahn der Stuttgarter Straße und hielt diverse Autos an. Die Fahrerinnen und Fahrer mussten stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Frau schlug und trat jeweils mehrfach gegen die Fahrzeuge.

Frau tritt in Augsburg auf Stuttgarter Straße und hält Verkehr auf

Die Polizei griff die Frau in der näheren Umgebung auf. Dabei machte sie laut Mitteilung jedoch "wirre Angaben", Personalien hätten vorerst nicht festgestellt werden können. Es laufe nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. Mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 0821/323-2510 bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 zu melden. (kmax)