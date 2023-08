Frau lässt Auto-Schlüssel an Tankstelle stecken – Diebe fahren davon

In Augsburg-Lechhausen stehlen zwei Männer das Auto einer 20-Jährigen. Die Polizei identifiziert die Täter, findet das Auto – und gibt Tipps gegen Diebstahl.

An einer Tankstelle in der Derchinger Straße haben zwei Männer in der Nacht auf Montag das Auto einer 20-Jährigen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete die 20-Jährige um kurz nach Mitternacht, wie die zwei Männer – 35 und 28 Jahre alt – in der Tankstelle mehrere Gegenstände stahlen. Während sie einen Tankstellen-Mitarbeiter darüber informierte, ging das Duo zum Auto der Frau und fuhr davon – die Frau hatte den Schlüssel offenbar im Zündschloss stecken gelassen.

Autodiebstahl an Tankstelle in Augsburg-Lechhausen: Polizei gibt Tipps

Eine Streife kam und konnte die beiden Männer durch Videoaufzeichnungen identifizieren. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 28-Jährige, der mit dem Auto davonfuhr, keinen Führerschein hatte. Mehrere Streifen suchten nach dem gestohlenen Fahrzeug und fanden es schließlich verlassen in Affing (Landkreis Aichach-Friedberg). Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Diebstahls gegen die Männer – und gibt Tipps gegen Diebstahl. Demnach sei auch bei kurzer Abwesenheit ratsam, den Schlüssel immer abzuziehen, alle Zugänge zum Auto – etwa Fenster, Türen oder Schiebedach – geschlossen zu halten und keinerlei Wertsachen im Auto zu lassen. (kmax)