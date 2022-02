Frau prügelt sich am Augsburger Königsplatz mit Männern

Mehrere Männer haben am Augsburger Königsplatz auf eine 34-Jährige eingeschlagen. Die Frau ging anschließend mit einer Glasflasche auf die Gruppe los.

Mit Hämatomen im Gesicht haben Polizeibeamte am Samstagabend eine 34-jährige Frau am Königsplatz angetroffen. Streifenbeamte konnten noch vor Ort eine Gruppe von mehreren Personen ermitteln, die an einer Auseinandersetzung mit der 34-Jährigen beteiligt gewesen waren, so die Polizei. Mindestens fünf Personen dieser Gruppe, allesamt Männer im Alter von 18 bis 25 Jahren, schlugen offenbar zuvor auf die 34-Jährige ein. Der Auslöser beziehungsweise die Vorgeschichte ist bislang noch unklar.

Die 34-Jährge entfernte sich nach der ersten Auseinandersetzung und ging kurz darauf mit einer Glasflasche auf die Gruppe los. Abermals wurde sie von den Männern geschlagen. Schließlich gingen Zeugen dazwischen und alarmierten die Polizei. Gegen alle Beteiligten wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Die Frau verhielt sich gegenüber den Einsatzkräften unkooperativ. Sowohl die 34-Jährige, als auch einige der beteiligten Männer, waren mit mehr als einem Promille deutlich alkoholisiert. Die Männer blieben nach bisherigem Stand unverletzt. (att)