Frau vor Schläger verteidigt: Augsburger zeigt in München Zivilcourage

Die Bundespolizei lobt das Agieren des 31-Jährigen. Der Augsburger griff ein, als ein junger Mann auf eine Frau einprügelte.

Ein 31-jähriger Mann aus Augsburg ist in München als Retter in größer Not aufgetreten. Der Mann schritt ein, als ein junger Mann auf eine Frau einprügelte. Der Vorfall spielte sich nachts am Münchner Hauptbahnhof ab. Die Bundespolizei lobt das Agieren des Augsburgers. Wegen seines Einsatzes verpasste er allerdings seinen Nachtzug.

Die Tat ereignete sich am Donnerstag kurz vor Mitternacht. Am Starnberger Flügelbahnhof, der zum Hauptbahnhof in München gehört, kam es laut Bundespolizei zwischen einem 21-Jährigem und einer ein Jahr älteren Frau zu einem verbalen Streit. Zunächst gab es Beleidigungen. Kurz drauf schlug der Mann der Frau unvermittelt ins Gesicht und rang sie anschließend zu Boden.

Der Augsburger saß auf einer Bank, als er die Gewalttat bemerkte

Dabei rissen die Thrombosestrümpfe der Frau, teilt die Bundespolizei mit. Auf dem Boden schlug der 21-Jährige der Frau dann mehrfach ins Gesicht. Ein 31-jähriger Deutscher aus Augsburg saß auf einer Bank. Er schritt couragiert ein, als er die Gewalttat bemerkte. Zudem stellte sich der Mann als Zeuge zur Verfügung. Deswegen verpasste er seinen Zug verpasste und konnte erst gegen 3.30 Uhr die Heimfahrt antreten.

Die angegriffene 22-Jährige aus Pasing klagte über Schmerzen, über die Stirn hinweg über dem Auge, am Kiefer sowie über Kopfschmerzen. Zudem war ihr rechtes Knie aufgeschürft. In wie weit eine Vorbeziehung bestand ist nicht bekannt. Gegen den 21-Jährigen aus Immendingen im Landkreis Tuttlingen wird nun wegen Beleidigung und Körperverletzung von der Bundespolizei ermittelt.

Die Bundespolizei bringt die Gewalttat mit dem Münchner Oktoberfest in Verbindung. Es häuften sich derzeit die brutalen Attacken, heißt es.