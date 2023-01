Versuchte Vergewaltigung an Heiligabend: Frau wehrte sich

Die Polizei hat neue Erkenntnisse zur Straftat, die sich nahe dem FCA-Nachwuchsleistungszentrum in Oberhausen ereignete. Es gibt eine detaillierte Täterbeschreibung.

Die Tat ereignete sich an Heiligabend im Augsburger Stadtteil Oberhausen: Gegen 22.45 Uhr überfiel ein Mann in der Donauwörther Straße eine 27-jährige Frau. Tatort war nahe dem Parkplatz beim FCA-Nachwuchszentrum. Die Polizei sprach zunächst von einem sexuell motivierten Übergriff. Zwischenzeitlich ist klar, dass die Attacke gravierender gewesen ist. Es handelte sich um eine versuchte Vergewaltigung. Die Frau wehrte sich vehement, der Täter flüchtete.

Die Frau war am vergangenen Samstag gegen 22.45 Uhr in der Donauwörther Straße spazieren. Ein Mann war ihr gefolgt, so die Polizei. Am Parkplatz des FCA-Nachwuchszentrums wurde der Mann zudringlich. Laut Polizei versuchte der Täter die Frau auszuziehen. Die 27-Jährige wehrte sich vehement gegen den Mann. Er ließ von ihr ab und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der Täter hatte die Frau über eine längere Strecke verfolgt

Aufgrund der Ermittlungen wurden Tatablauf und Täterbeschreibung konkretisiert. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Mann der 27-Jährigen schon ab dem Bereich Zollernstraße /Ecke Donauwörther Straße bis zum eigentlichen Tatort am Fußballnachwuchszentrum gefolgt ist.

Die Täterbeschreibung: Der Mann ist 1,75 bis 1,85 Meter groß und circa 25 Jahre alt. Er ist kräftig und hat ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Der Mann hat blonde, kurze Haare und sprach Englisch sowie gebrochenes Deutsch. Er trug eine schwarze Winterjacke, eine dunkelblaue Jeans, schwarze Schuhe und vermutlich eine schwarze Cap. Er hatte eine 1,5-Liter-Getränkeflasche bei sich. Zudem erlitt er durch die Gegenwehr der 27-Jährigen vermutlich selbst Verletzungen.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie hofft, dass womöglich die große Getränkeflasche aufgefallen sein könnte.