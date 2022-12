81-jähriger Autofahrer übersieht Fußgängerin – die wird schwer verletzt

Eine Frau wird auf einem Supermarkt-Parkplatz in Lechhausen angefahren und zieht sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Steinernen Furt kam es am Donnerstag gegen 14.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Mann war auf der Suche nach einem Parkplatz. Dabei übersah er laut Polizeibericht eine 59-jährige Frau, die zu Fuß mit einem Einkaufswagen auf dem Parkplatz unterwegs war und stieß mit dieser zusammen. Die Frau stürzte durch den Zusammenstoß und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie wurde deshalb in das Uniklinikum gebracht. Die Polizei Augsburg-Ost bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter 0821/323-2310 bei der Polizei zu melden. (ziss)