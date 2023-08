Augsburg

15:29 Uhr

Frau wird Opfer eines Handtaschenraubs – Täter in Gruppe unterwegs

Nach einem Handtaschen-Raub in der Augsburger Innenstadt hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen.

An der Schlossermauer in Augsburg wird eine 21-Jährige Opfer eines Handtaschenraubs. Der Täter war in einer Gruppe unterwegs, die Kriminalpolizei ermittelt.

In der Augsburger Innenstadt ist eine 21-Jährige in der Nacht auf Donnerstag Opfer eines Handtaschen-Raubs geworden. Wie die Polizei mitteilt, war sie gegen 1 Uhr mit zwei Begleiterinnen an der Schlossermauer unterwegs, als ihr ein Mann unvermittelt die Handtasche entriss und Richtung Innenstadt davonlief. Polizei meldet Handtaschenraub an Schlossermauer in Augsburg Nach Polizeiangaben war der Mann Teil einer Gruppe mit insgesamt fünf Personen, laut Beschreibung zwischen 18 und 22 Jahre alt. Die Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Mögliche Zeuginnen und Zeugen können sich unter 0821/323-3810 melden.

