Frauen gehen wegen kaputten Spielzeugs aufeinander los – Polizei rückt an

In der Augsburger Innenstadt geraten zwei Frauen wegen eines kaputten Spielzeugs in heftigen Streit. Sie gehen aufeinander los. Jetzt ermittelt die Polizei.

Wegen eines kaputten Kinderspielzeugs sind zwei Frauen am vergangenen Sonntagmittag in der Johannes-Rösle-Straße körperlich aufeinander losgegangen. Wie die Polizei mitteilt, spielte das Kind einer 32-Jährigen mit einem Spielzeug, das eigentlich dem Kind einer 35-Jährigen gehörte. Dabei ging das "fremde" Spielzeug kaputt – mit der Folge, dass die 35-Jährige das Kind der 32-Jährigen "körperlich leicht anging", wie es in der Mitteilung heißt.

Frauen streiten wegen Spielzeug – Augsburger Polizei muss anrücken

Dies wiederum führte dazu, dass um etwa 12.30 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Frauen entstand. Beide zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Polizei rückte an und ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung gegen die zwei Beteiligten. (kmax)