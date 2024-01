Augsburg

Frauen in Supermarkt belästigt? Foto und Vorwürfe gegen Mann kursieren

Plus Im Internet geraten unbelegte Vorwürfe gegen einen Mann in Umlauf – zusammen mit einem Bild von ihm. Wie die Polizei Augsburg mit solchen Fällen umgeht.

Von Max Kramer

Der Mann steht an einer Theke, hinter ihm ein Gemüseregal und Haushaltsutensilien. Sein Blick ist konzentriert nach vorn gerichtet, die linke Hand in der Jackentasche vergraben, das Haar nach hinten gebunden. Die Szene in einem Supermarkt in der Augsburger Innenstadt ist alltäglich – doch an einem frühen Donnerstagmorgen landet sie im Internet, auf der Plattform Telegram. Ein anonymer Nutzer postet das Bild des Mannes und garniert es mit dem Vorwurf, er habe Frauen in jenem Supermarkt belästigt. Belege dafür gibt es nicht – Foto und Vorwürfe sind aber in der Welt. Auch die Polizei beschäftigt sich nun mit dem Fall, der so oder so ähnlich in Augsburg häufiger auftritt.

Telegram ist ein Messenger-Dienst, in der Funktionsweise grob vergleichbar etwa mit WhatsApp. Er gilt jedoch auch als beliebte Plattform für Inhalte, die sich mindestens im Graubereich bewegen – etwa im Bereich Verschwörungsideologie oder Rechtsextremismus. Insbesondere während der Coronapandemie entstanden auch zahlreiche Augsburger Gruppen, viele erfuhren starken Zulauf.

