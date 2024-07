Freibadbesuch in Augsburg endet mit einem Polizeieinsatz

Acht Jugendliche schwimmen am Sonntag um 5 Uhr im Freibad. Die Polizei kontrolliert.

Das Bärenkellerbad ist beliebt. An heißen Tagen ist viel los. Die Stadt freut sich über Badegäste. Allerdings nur zu den Öffnungszeiten. Einige Badegäste kamen, ohne Eintritt zu zahlen. Die Polizei schritt ein.

Am Sonntag stiegen laut Polizei acht Jugendliche in das Freibad am Oberen Schleisweg. Sie wollten zu früher Stunde schwimmen. Es war morgens gegen 5 Uhr. Die Jugendlichen badeten im Anschluss im Becken.

Zeugen nahmen den Vorgang wahr. Die hinzugerufene Polizei durchsuchte das Gelände und stellte eine 15-jährige Jugendliche fest. Die Polizei ermittelt nun gegen die bislang unbekannten Jugendlichen und die 15-Jährige wegen Hausfriedensbruchs. (möh)

