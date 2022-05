Freibadsaison: Das Wasser wird kälter, die Corona-Einschränkungen fallen weg

Das Familienbad öffnet am Samstag als erstes Freibad in Augsburg. Corona-Regeln gelten keine mehr, aber die Wassertemperatur wird gesenkt - weil Energie teuer ist.

In den zurückliegenden beiden Jahren war die Freibadsaison in Augsburg durch die Corona-Pandemie stark beeinträchtigt. Für einen Besuch in den städtischen Freibädern galten strenge Regeln. Besucherinnen und Besucher mussten sich registrieren lassen. Die Zahl der Badegäste war begrenzt. Tickets gab es nur online. Jetzt ist alles anders: Wenn am Samstag das Familienbad in Augsburg als erstes städtisches Freibad öffnet, gibt es keinerlei Einschränkungen mehr. Einziges Problem könnte vielleicht das Wetter sein.

Für die Verantwortlichen im Sport- und Bäderamt ist die Ausgangslage dennoch erfreulich: "Den Badegästen stehen sämtliche Attraktionen zur Verfügung." Dazu gehören der Strömungskanal, der Spielplatz mit einer Calisthenics-Anlage, der Wasserpilz, die Rutschen sowie das Angebot durch die Gastronomie. Neu ist der Sonnenschutz für den Spielplatz im Familienbad. Start ist am Samstag um 11 Uhr, geöffnet ist das Bad bis 19 Uhr. In den Sommermonaten werden die Öffnungszeiten dann ausgeweitet.

Freibäder: Stadt Augsburg will bei den Energiekosten etwas sparen

Eine Änderung, die für Schwimmerinnen und Schwimmer nicht unerheblich sein kann, gibt es aber doch. Die Wassertemperatur wird in diesem Jahr auf 23 Grad eingestellt. Die Temperatur hatte in den vergangenen Jahren 24 Grad betragen. "Die Reduzierung um ein Grad ist mit den gestiegenen Energiekosten sowie der derzeit angespannten Lage der Ressourcen zu begründen", heißt es von städtischer Seite. Das Kaltwasserbecken habe derzeit eine Temperatur von 15 Grad.

Für Badegäste erfreulich dürfte sein, dass die Stadt nun wieder eine Vielzahl an Möglichkeiten bietet, um ein Ticket zu bekommen. Die Bezahlung wird über die Handkassen, Automaten sowie über den Webshop abgewickelt. Im Vorjahr sei die Möglichkeit der Kartenzahlung auch in den Freibädern eingeführt worden, heißt es im Rückblick.

Das Familienbad ist das am besten besuchte Freibad in Augsburg, wie die Statistik belegt. Das Bad im Bärenkeller und das Fribbe werden zwei Wochen später öffnen. Dort geht es am 21. Mai wieder los. Die drei Bäder haben bei jeder Witterung geöffnet.