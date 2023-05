Freibäder in Augsburg freuen sich auf die Badegäste

Die Badesaison in Augsburg ist eröffnet. Die Temperaturen für die nächsten Tage versprechen das passende Wetter. Das kleine Bad in Lechhausen zieht nach.

Die Freibadsaison in Augsburg läuft, nach einigen noch kühleren Tagen hat am Pfingstwochenende nun auch das Wetter mitgespielt. Geöffnet haben bereits das Familienbad, das Bärenkellerbad und das Fribbe. Das kleine Lechhauser Bad zieht nach, erster Badetag dort ist am Donnerstag, 1. Juni. Der Eintritt in Lechhausen ist frei. Geöffnet hat das Bad allerdings nur bei schönem Wetter.

Im Familienbad hatte in diesem Jahr die Badesaison begonnen

Begonnen hatte die Badesaison am 6. Mai im Familienbad. Zwei Wochen später folgten Bärenkellerbad und Fribbe. In den beheizten Bädern liegt die Wassertemperatur in diesem Jahr bei 24 Grad. Die Beschränkungen, die wegen der Corona-Pandemie galten, sind vorüber. Die Stadt hält sich lediglich vor, im Fall einer Schlechtwetterlage die Temperatur auf 22 Grad zu senken. In den ersten Wochen der Badesaison war der Andrang noch nicht groß. Die Außentemperaturen sind zu frisch. In dieser Ferienwoche könnte es jetzt aber besser werden.

Ab Donnerstag, 1. Juni, gelten längere Öffnungszeiten. Die städtischen Freibäder sind dann täglich von 9 bis 20 Uhr offen. Das Lechhauser Freibad, dessen Wasser nicht beheizt ist, öffnet von 11 bis 19 Uhr.