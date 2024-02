Freie Bahn für den Lech: So ist der Stand beim Projekt im Stadtwald

Von Stefan Krog - 18:00 Uhr

Jetzt ist der Startschuss für die Genehmigung des Renaturierungsprojekts "Licca liber" gefallen. Energieerzeuger Uniper bekennt Farbe, was das Kraftwerk betrifft.

Nach mehr als zehn Jahren Vorbereitungszeit ist am Donnerstag der Startschuss für die Genehmigung des Mega-Renaturierungsprojekts "Licca liber" am Lech im Stadtwald gefallen. Der Lech soll auf zehn Kilometern Fließstrecke zwischen Mandichosee (Lechstaustufe 23) und Hochablass umgestaltet und deutlich breiter werden, Nebenarme und eine Aulandschaft ausbilden können - ein Gewinn für Hochwasserschutz, Umwelt und Freizeitgestaltung der Augsburger. Das städtische Umweltamt, das über das Projekt des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth entscheiden muss, rechnet angesichts der Komplexität mit einem mehrjährigen Genehmigungsverfahren. Unterdessen hat der Kraftwerksbetreiber Uniper auf Anfrage erklärt, weiter an seinen Plänen für ein Kraftwerk in dem Bereich zu arbeiten. Offenbar ist Uniper, nachdem man sich in der Vergangenheit alle Möglichkeiten offen gelassen hatte, nun entschlossen, einen Kraftwerksbau zu beantragen.

Was ist geplant?

Beim Projekt "Licca liber" geht es darum, dem vor 100 Jahren begradigten Fluss wieder mehr Platz zu verschaffen. Das breite Kiesbett des alpinen Flusses soll im Rahmen des Möglichen wiederhergestellt werden. Dazu sollen in einem ersten Schritt auf vier Kilometern Länge die Flussbausteine an den Ufern entfernt werden. Dann kann sich der Fluss selbst als Baumeister betätigen und sein Bett innerhalb gewisser Grenzen (Trinkwasserschutzgebiet, Hochwasserschutz Kissing) verbreitern. Parallel möchte das Wasserwirtschaftsamt von den sechs Schwellen, an denen das Wasser mehrere Meter in die Tiefe stürzt, vier entfernen und zwei durch mehrere Hundert Meter lange, aus Felsbrocken modellierte Rampen ersetzen. "Diese ersten Schritte unternehmen wir. Danach muss der Lech uns zuarbeiten", so Simone Winter, die als Projektleiterin die Planungen zehn Jahre lang vorangetrieben hat. Der Lech kann Nebenarme und eine Aulandschaft bilden, die immer wieder überflutet wird. Um den Prozess zu beschleunigen, wird das Wasserwirtschaftsamt die Uferbereiche in Abschnitten abflachen - das bedeutet die Rodung von mehr als 100 Meter breiten Uferstreifen und große Erdarbeiten. In der Summe werde das alles wohl 20 bis 30 Jahre dauern, so Gudrun Seidel, Leiterin des Wasserwirtschaftsamtes. Das Projekt sei eines der größten oder sogar das größte in Bayern und Deutschland.

