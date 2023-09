Augsburg

15:00 Uhr

Freie Wähler wollen auch in Augsburg an Stimmen zulegen

Plus Aiwanger sieht auch in Großstädten wachsendes Stimmenpotenzial. Am Wochenende waren zudem Außenministerin Baerbock und AfD-Abgeordnete Ebner-Steiner zu Gast in Augsburg.

Von Stefan Krog

Als Hubert Aiwanger anfängt zu reden, zuckt mancher erst einmal kurz zusammen: Aiwangers Stimme tönt deutlich lauter aus den Lautsprechern an der Bühne am Königsplatz als die seiner Vorredner. Der Wirtschaftsminister der Freien Wähler - auch im übertragenen Sinn kein Mann der leisen Töne - absolviert am Samstag seinen Wahlkampfbesuch in Augsburg, nachdem er vier Wochen zuvor die Teilnahme am Plärrer-Umzug wegen der Flugblatt-Affäre kurzfristig abgesagt hatte.

Vor und nach seiner Rede nimmt Aiwanger, umringt von Personenschützern des Landeskriminalamts, ein Bad in der Menge von ein paar hundert Zuhörern. Ob man denn ein Selfie mit ihm haben könne, fragen viele Leute. Aiwanger sagt niemals nein, wartet auch, wenn noch ein Bekannter mit aufs Foto soll. Gelitten hat seine Popularität, das zeigen Umfragen, nicht - im Gegenteil. Am Schluss seines Auftritts in Augsburg gibt es "Hubert, Hubert"-Rufe. Wer in Augsburg mit Zuhörern redet - viele davon naturgemäß Sympathisanten der Freien Wähler - bekommt oft Aiwangers Lesart der Angelegenheit zu hören. Das Ganze sei eine Kampagne gewesen und auch schon sehr lange her. Die Jusos verteilen vor Ort ein Flugblatt mit der Aufschrift "Rechte Hetze ist keine Jugendsünde", auf dem sie sich über Aiwangers Erinnerungslücken lustig machen. Viele Zuhörer werfen nur einen kurzen Blick darauf, Aiwanger verliert zu der Angelegenheit auf der Bühne kein Wort mehr.

