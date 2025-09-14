Freie Wähler wollen in die Augsburger Stadtregierung: Wie hoch sind die Chancen?

Sechs Monate vor dem eigentlichen Termin hat die Kommunalwahl in Augsburg bereits viel Staub aufgewirbelt. Die Bilanz bislang: ein überparteiliches Bündnis, das sechs Wochen nach seiner Gründung schon wieder zerschlagen ist, und ein Oberbürgermeister-Kandidat, der von drei Parteien als Favorit gehandelt wurde, in dieser Rolle nun aber für keine antritt. Bei einem Treffen der Augsburger Freien Wähler (FW) mit ihrem Bezirksvorsitzenden Fabian Mehring erteilte Jürgen Marks, 63, am Donnerstagabend auch den FW eine Absage als Spitzenkandidat. Die bisherigen Partner im zerrütteten Bündnis, FDP und Pro Augsburg, gaben eine Stunde später eine eigene OB-Kandidatin bekannt. Die Zahl der Bewerber um das oberste Amt in Augsburg ist damit auf bislang sechs gestiegen. Für die künftige Regierungskoalition ergeben sich dennoch nur wenige denkbare Konstellationen.
