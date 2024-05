Freiheiten und Vorschriften: So denken Europäer aus Augsburg über die EU

In knapp zwei Wochen ist Europawahl. Vier Europäerinnen und Europäer aus Augsburger erzählen, was sie an der EU schätzen - und was sie an ihr kritisieren.

Die Sorge, Europa könnte bei der Europawahl von 6. bis 9. Juni weiter nach rechts rutschen, beschäftigt derzeit viele Menschen. Auch Menschen aus den EU-Mitgliedsstaaten, die inzwischen in Augsburg eine Heimat gefunden haben, sind davor nicht gefeit. Doch es gibt für sie auch viele andere Gründe, weshalb sie ihre Stimme abgeben wollen. Ein Gespräch mit vier Menschen, die in Augsburg leben und deren Herz für Europa schlägt.

Silvia Biagiolli, 59, aus Italien: "Wir nehmen Vorteile von Europa als selbstverständlich"

Für Silvia Biagiolli, 59, Italienerin aus Florenz, war schon immer klar, dass sie irgendwann in Deutschland leben wird. Sie studierte Germanistik und zog 1991 nach Augsburg. "Deutschland hat mich schon immer fasziniert und die Italiener können viel von den Deutschen lernen, vor allem die deutschen Tugenden wie Pünktlichkeit", erzählt sie lachend. Auch ihr Vater unterstützte sie damals bei ihrer Entscheidung, Italien zu verlassen. Inzwischen ist sie Fachredakteurin, Sprachlehrerin und seit Herbst 2023 auch bayrische Kulturvermittlerin in Augsburg.

Silvia Biagiolli ist damals nach Deutschland ausgewandert. Vor allem der Klimaschutz ist ihr ein wichtiges Anliegen für die anstehende Wahl am 9. Juni. Foto: Lara Wähner

Die überzeugte Europäerin hat aufgrund ihrer Berufe täglich mit Menschen zu tun: "Viele nehmen die Vorteile als selbstverständlich, von denen Deutschland als Mitgliedsstaat der EU profitiert. Wenn die wegfallen würden, könnte man nicht ohne Probleme durch Europa reisen oder in anderen europäischen Ländern studieren", erklärt Biagolli. Die politischen Entwicklungen in Europa beunruhigen die Italienerin. Vor allem, da in Deutschland und in ihrem Heimatland ein Rechtsruck zu erkennen ist: "Ich trage das Solidaritätsprinzip und die grundlegenden europäischen Werte im Herzen. Zu sehen, wie die ursprüngliche Idee von einem gemeinsamen Europa immer mehr zerbricht, ist die falsche Richtung." Dass man in Deutschland schon unter 18 Jahren wählen darf, befürwortet sie.

Traian Rasinariu, 65, aus Rumänien: "Lokale Produkte leiden unter EU-Vorgaben"

Seit 27 Jahren lebt der 65-jährige Traian Rasinariu in Augsburg. Seine Frau hat deutsche Wurzeln, gemeinsam zogen sie als Spätaussiedler von Rumänien nach Deutschland. Rasinariu arbeitet als Elektroingenieur bei einem Augsburger Unternehmen. Die rumänische Gemeinde hat ihm beim Einleben in Deutschland sehr geholfen: "Ein wichtiger Fluchtort war für mich die rumänische Kirche: Als ich das erste Mal dort war und die rumänische Sprache gehört habe, fühlte es sich wieder an wie zuhause."

Traian Rasinariu Rumäne und lebt seit 27 Jahren in Augsburg und bedauert besonders die niedrige Wahlbeteiligung bei den Europawahlen. Foto: Raya Nouri

Auf die aktuellen politischen Entwicklungen in Europa blickt Rasinariu besorgt: "Erschreckend finde ich, dass die politischen Extreme in vielen europäischen Ländern stärker geworden sind." Außerdem beschäftigt ihn die vergleichsweise niedrige Wahlbeteiligung bei den Europawahlen: "Viele bei uns in der rumänischen Gemeinde gehen nicht zur Europawahl. Bei der letzten Gemeindewahl haben mehr Leute mitgemacht als bei der letzten Europawahl. Über die Politik meckern sie aber trotzdem." Die Reisefreiheit in der EU schätzt Rasinariu besonders, andere Dinge in der europäischen Politik sieht er kritisch. "Bedauerlich finde ich, dass lokale Produkte durch EU-Vorgaben verändert werden. In Rumänien machen Hirten Käse schon seit Tausenden von Jahren auf die gleiche Weise. Jetzt machen EU-Behörden Vorgaben, dass der Käse nicht mehr so hergestellt werden darf. Das finde ich schade." Am 9. Juni wird er auf jeden Fall wählen gehen.

Lesen Sie dazu auch

Laura Diaz, 36, aus Spanien: "EU-Bürger haben so viele Möglichkeiten"

Laura Diaz, 36, wohnt seit 12 Jahren in Augsburg. Die gebürtige Spanierin aus Madrid fand in ihren Zwanzigern in ihrem Heimatland keine Arbeit. Eine alte Klassenkameradin, die zu dem Zeitpunkt schon in Deutschland lebte, holte sie damals nach Augsburg. "Anfangs habe ich in einer Fabrik gearbeitet, das war nichts für mich. Ich habe allgemein viele Jobs angenommen und mich versucht zu integrieren. Dazu gehörten auch Sprach- und Integrationskurse", sagt Diaz. Heute übt sie ihren Traumjob als technische Zeichnerin aus und ist der deutschen Politik für vieles dankbar.

Laura Diaz kam vor 12 Jahren nach Deutschland, weil sie in Spanien keine Arbeit fand. Sie wünscht sich, dass viele Augsburger ihre Wahlstimme nutzen werden. Foto: Lara Wähner

"Es gibt so viele Möglichkeiten für EU-Bürger, die man nutzen sollte." Dass Deutschland kein Teil der Europäischen Union mehr sein könnte, sei für sie undenkbar: "Hier kommt mein Gefühl, europäisch zu sein, viel mehr zum Vorschein als in Spanien. Das ist schön und ich kenne einige aus anderen EU-Ländern hier in Augsburg, denen es genauso geht". Auch sie wird am 9. Juni im Wahllokal ihre Stimme abgeben und wünscht sich durch eine hohe Wahlbeteiligung wieder mehr Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft und in Europa.

Scott Crouch, 47, aus Großbritannien: "Zügig um einen deutschen Pass bemüht"

Seit 2016 hat der gebürtige Brite Scott Crouch, 47, einen deutschen Pass. Er hat ihn, weil er vorausschauend war: "Als klar war, dass es in Großbritannien ein Referendum zum Ausscheiden aus der EU geben würde, habe ich mich zügig darum bemüht, den deutschen Pass zu bekommen." Das Referendum, erinnert er sich, war ihm suspekt: "Erstens haben die Briten, anders als die Schweizer, wenig Erfahrung mit solchen Abstimmungen. Zweitens war der Brexit für Rechtspopulisten ein gefundenes Fressen." Crouch lebt seit vielen Jahren in Augsburg. Ihn ärgert, dass seine Nichten und Neffen in Großbritannien seit dessen Ausstieg aus der EU nicht mehr dieselben Freiheiten und Privilegien genießen wie seine Kinder: "Sie können nicht mehr so einfach reisen oder überall in Europa studieren. Die Politik hat den Bürgern durch den Brexit nicht nur Kosten verursacht, sondern ihnen auch Rechte genommen."

Scott Crouch ist gebürtiger Brite, seit 2016 hat er einen deutschen Pass. "Schuld" an der Entscheidung war der Brexit. Foto: Scott Crouch

Die politische Entwicklung in Europa beobachtet Crouch mit Sorge: "Identitäre Politik stammt aus einem anderen Jahrhundert. Sie ist gegen die Idee von Gemeinsamkeit, gegen die Idee eines Europas, das Chancen bietet und teilt." Was ihn noch mehr beunruhigt ist, dass die etablierten Parteien in vielen europäischen Ländern die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger offenbar nicht mehr ernst nehmen: "Sie scheinen die Verbindung zu den Menschen verloren zu haben, weshalb rechte Parteien die Proteststimmen bekommen. Ich frage mich, ob die politische Klasse das Interesse daran verloren hat, diese Dinge zu ändern."