Freistaat Bayern plant 500 Wohnungen am Augsburger Lechufer

Plus Jahrelang wurde über die Größe des Projekts nahe der Berliner Allee diskutiert. Nun liegen erste Entwürfe vor. Bis gebaut wird, dürfte es aber noch dauern.

Die Planungen des Freistaats für ein Wohnquartier zwischen Berliner Allee und dem Lech werden konkreter: Inzwischen liegen die Entwürfe mehrerer Architekten vor, die auf dem Areal der ehemaligen Straßenmeisterei an der Berliner Allee (Höhe Herrenbach) eine bis zu achtstöckige Bebauung für 400 bis 550 Wohnungen vorsehen.