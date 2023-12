Augsburg

Freistaat prüft Römermuseum für Augsburg

So sah es in der Dominikanerkirche aus, als dort noch das Römische Museum untergebracht war.

Plus Ministerpräsident Söder spricht von einer "Wiederbelebung" des Museums zusammen mit der Stadt. Was das konkret heißt, ist offen.

Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) hat am Dienstag in einer Regierungserklärung im Landtag eine Perspektive für ein römisches Museum gegeben, allerdings ohne allzu konkret zu werden. Im Zuge des Museums-Ausbaus des Freistaats in München (Naturkundemuseum) und Nürnberg (Zukunftsmuseum) "prüfen wir auch die Wiederbelebung des Römermuseums zusammen mit der Stadt" in Augsburg, so Söder.

Oberbürgermeister Weber spricht von einem "tollen Signal"

Es sei ein wichtiges Signal, dass solche Projekte nicht nur in den zwei größten Städten des Freistaats möglich seien, so Söder. In der gut einstündigen Rede streifte Söder das Thema mit zwei Sätzen, weitere Details wurden nicht bekannt. Dennoch hat sich Söder mit der Ansage ein Stück weit aus dem Fenster gelehnt, nachdem bisherige Vorstöße, ein Römermuseum unter Trägerschaft des Freistaats nach Augsburg zu holen, scheiterten. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sprach am Dienstagabend in einer ersten Reaktion von einem "tollen Signal für Augsburg". Weber sagte, es habe sich gelohnt, entsprechende Vorarbeit geleistet zu haben.

