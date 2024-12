Freiwillige Feuerwehren beschenken zu Weihnachten Kinder im Josefinum

Eine ganz besondere Bescherung erlebten am Vormittag von Heiligabend Kinder und Jugendliche, die das diesjährige Weihnachten in der KJF Klinik Josefinum verbringen müssen. Über eine Drehleiter fuhren Feuerwehrmänner und -frauen die Fassaden hoch, um rund 50 Kindern und Jugendlichen Geschenke durch die Fenster zu überreichen. „Wir wollten den Kindern zeigen, dass sie in dieser Zeit nicht alleine sind und dass wir an sie denken“, erklärte Nicolae-Mihai Bostan von den Flammen Freunden Oberhausen, die diese besondere Aktion organisiert hatten. Die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen wurde dabei von den Freiwilligen Feuerwehren Haunstetten und Lechhausen unterstützt. Der siebenjährige Jonas freute sich über die Geschenktüte, die Michelle Kurz, Nicolae-Mihai Bostan (links) und Florian Huyer (rechts) überreichten. (klijo)

