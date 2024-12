Die Freiwilligen Feuerwehr in Augsburg erhalten Defibrillatoren

Die acht Freiwilligen Feuerwehren (FFW) in Augsburg sind ab sofort besser für medizinische Notfälle ausgestattet. Dank einer gemeinsamen Initiative der Stadt, der Stadtsparkasse Augsburg und Spenden wurden acht moderne Defibrillatoren an die aktiven Kräfte der acht Wehren Oberhausen, Kriegshaber, Pfersee, Göggingen, Bergheim, Haunstetten, Inningen und Lechhausen übergeben. Die Geräte erhöhen die Erstversorgung im Herzbereich bei lebensbedrohlichen Situationen und verbessern somit die Sicherheit der Bürger in der Region, heißt es.

Ab sofort stehen die Defibrillatoren an den Standorten der acht FFW bereit und werden in den kommenden Wochen in die praktischen Übungen integriert. Oberbürgermeisterin Eva Weber sagt: „Die Sicherheit der Augsburger hat für uns höchste Priorität. Mit den neuen Defibrillatoren stärken wir die Einsatzfähigkeit unserer Feuerwehren, sparen so im Ernstfall wertvolle Zeit und retten damit Leben.“

Die Finanzierung der Defibrillatoren erfolgte zu je einem Drittel aus städtischen Haushaltsmitteln, aus Spenden von Bürgern anlässlich des Feuerwehrjubiläums im Herbst sowie durch die Stadtsparkasse Augsburg, die jeden gespendeten Euro verdoppelt hat. Beim Übergabetermin betonte Ordnungsreferent Frank Pintsch: „Die Freiwilligen Feuerwehren sind ein unverzichtbarer Bestandteil in der Sicherheitsarchitektur der Stadt.“ Die Anschaffung der Defibrillatoren sei ein wichtiger Meilenstein für den Bevölkerungsschutz. Sandra Petz-Rauch, Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Augsburg, betont: „Die Unterstützung der Feuerwehren ist uns ein großes Anliegen.“ (möh)