Wie behindertengerecht ist Augsburg? Für einen Stadtplan zur Barrierefreiheit werden Barriere-Checker gesucht. Die Auftaktveranstaltung ist am Samstag in der Stadtbücherei.

Um einen Stadtplan zur Barrierefreiheit erstellen zu können, sucht das Freiwilligen-Zentrum Augsburg sogenannte "Barriere-Checker". Im Rahmen des Projektes "Verborgene Talente" findet ab Samstag, 12. November, eine dreiteilige Schulung statt, bei der eben diese Barriere-Checker ausgebildet werden sollen.

Wesentliche Aufgabe dieser Barriere-Checker sind Begehungen bestimmter Bereiche und Themenschwerpunkte in der Stadt Augsburg, heißt es vom Freiwilligen-Zentrum. Die Barriere-Checker-Teams sollen sich aus Personen mit unterschiedlichen Einschränkungen zusammensetzen, um Barrieren erfassen und einschätzen zu können. Die Daten fließen dann, in Kooperation mit der Fachstelle Inklusion der Stadt Augsburg, in die Entwicklung eines Stadtplans zur Barrierefreiheit ein.

Augsburg: Freiwilligenzentrum sucht "Barriere-Checker"

Eingeladen Barriere-Checker zu werden, sind alle Menschen mit und ohne Einschränkung, die sich für das Thema Inklusion starkmachen und sich für den geplanten „Stadtplan zur Barrierefreiheit“ einbringen möchten. Am Samstag, 12. November, findet von 10 bis 13.30 Uhr eine erste Informationsveranstaltung für Freiwillige in der Stadtbücherei im S-Forum statt. Eine Induktionsschleife für Hörgeräte ist vorhanden.

Die Barriere-Checker-Grundschulung findet dann am Donnerstag, 17. November, von 9 Uhr bis 13 Uhr ebenfalls in der Stadtbücherei statt, am Dienstag, 22. November, gibt es dann noch eine Kick-off-Veranstaltung für die Barriere-Checker im kleinen Wollmarkt-Saal (St. Margaret/Beim Rabenbad). (AZ)