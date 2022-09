Freizeitangebot: Das Wandern ist der Seniorinnen Lust

Die Malteser Spazierfreunde erkunden seit einem Jahr den Siebentischwald. Geselligkeit wird auch bei zwei Wander-Angeboten der Stadt Augsburg großgeschrieben.

Geteilte Freude ist doppelte Freude. Diese Binsenweisheit bewahrheitet sich auch bei den Malteser Spazierfreunden: Statt alleine durch die Gegend zu stapfen, erkunden die Seniorinnen und Senioren die Augsburger Natur an jedem letzten Freitag im Monat gemeinsam. Bei den ein- bis zweistündigen Spaziergängen durch den Siebentischwald lernen sie nicht nur die Heimat aus immer wieder anderen Blickwinkeln neu kennen, sondern auch andere Leute. Da geht es beim Flanieren durch den Siebentischwald sowohl um die große Politik als auch die kleinen privaten Geschehnisse der letzten Zeit, ebenso ums Wetter und die Gesundheit.

Ehrenamtliche der Malteser begleiten die Spazierfreunde

Im Durchschnitt sind die Teilnehmenden zwischen 60 und 85 Jahren. Eine Altersgrenze gibt es nicht – angesprochen werden alle mobilen Menschen, insbesondere fitte Seniorinnen und Senioren. Zwei ehrenamtliche „Wanderführerinnen“ begleiten die Spazierfreunde. So kann man, bei unterschiedlichem Schritttempo gegebenenfalls in zwei Gruppen aufteilen.

Kürzlich feierte das Event sein einjähriges Jubiläum. Geboren wurde die Idee aus der Not heraus. „In der Pandemie war alles zu und man durfte nirgendwo hin“, erinnert sich Svenja Sausen, die die Malteser Spazierfreunde gemeinsam mit der anderen Ehrenamtlichen Annika Schimpf und Hélène Ginsz-Kieffer, Referentin Soziales Ehrenamt beim Malteser Hilfsdienst, im August 2021 ins Leben rief. „Wir haben überlegt, was wir den Menschen in diesen Zeiten anbieten können“, so Svenja Sausen. Zuvor hatten Sausen und Schimpf an Kulturveranstaltungen für Bewohner der Fuggerei gearbeitet, doch wurde dieser Dienst wegen Corona eingestellt.

Die Ausflüge sind auch für die Seele gesund

Auf der Suche nach einer Aktivität, welche die Teilnehmer nichts kostet, für die kein Equipment nötig ist und Leute zusammenbringt, die sonst wenig Kontakte haben und durch Corona noch mehr von Einsamkeit bedroht wurden, besannen sich die Initiatorinnen auf einen Klassiker: Spaziergänge in der Natur. „Man braucht dafür nichts als ein bisschen Fitness“, so Svenja Sausen. Frische Luft, Bewegung und natürliches Licht sind gesund für den Körper. Doch auch für die Seele der rüstigen Rentner und Rentnerinnen sind die Ausflüge gesund. So sind unter den Outdoor-Fans auch schon Freundschaften entstanden, die über den einmal im Monat stattfindenden „offiziellen“ Termin hinaus gehen. Beispielsweise Birgit Elsenbeer und Sybille Huber-Rothmayer. Die 66-Jährige und die 62-Jährige haben sich in der Gruppe kennengelernt und treffen sich vor dem Spaziergang gern auf einen Kaffee, um sich „über die Ereignisse der letzten Wochen schon vorab auszutauschen“. Doch auch in der Gruppe ist nach dem Spaziergang „open end“, wie Annika Schimpf erzählt: „Manchmal trinken wir auch im Anschluss noch etwas in der Gaststätte vor Ort.“

Birgit Elsenbeer hat den jüngsten Teilnehmer mitgebracht: Ihr Hund Mischou ist achteinhalb Jahre alt. Frauchen hat schnell festgestellt, dass das Gassi-Gehen gemeinsam mit anderen mehr Spaß macht. Teilnehmerin Gudrun Koch freut sich, dass die Malteser Spazierfreunde immer wieder neue Strecken erkunden – „Stempflesee, Hochablass, Parkhäusl, Botanischer Garten, Siebenbrunn“, nennt die 69-Jährige als Beispiele. „In der Corona-Zeit war es besonders schwierig, andere zu treffen“, erinnert sich Ingrid Leitner. Die 83-Jährige freute sich daher über das Angebot und genießt bis heute die Bewegung und das gesellige Beisammensein.

„Durchschnittlich sind acht bis zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei“, berichtet Svenja Sausen. Bis dato fast ausschließlich Damen. „Frauen tun sich leichter, sich mit fremden Menschen zu treffen“, so die Theorie der Mittdreißigerin. „Männer knüpfen ihre Kontakte eher auf anderen Wegen – in der Kneipe oder im Verein.“ Sausen würde sich allerdings freuen, wenn Männer dazustießen und das Klischee entkräften.

Ab November wird am Samstagvormittag gewandert

Die Spaziergänge sind nicht nur für die warme Jahreszeit konzipiert: „Wenn es im Winter wieder früher dunkler wird, fühlen manche Leute sich in den dunklen Abendstunden allein unsicher“, erklärt Hélène Ginsz-Kieffer vom Malteser Hilfsdienst. Daher finden die gemeinsamen Spaziergänge ab November am letzten Samstag des Monats ab 10 Uhr vormittags statt.

Ab September starten auch zwei andere Initiativen für wanderfreudige Rentner wieder: Die Seniorenwanderungen des Kreativ-Zentrums der Stadt Augsburg und des Seniorenbeirats mit Gerhard Decker sowie in Zusammenarbeit mit der Alzheimer-Gesellschaft Augsburg die Spaziergänge für Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Demenz. Letztere Gruppe leitet Jens Schneider. Er legt Wert auf die Feststellung, dass sich nicht nur Alzheimer-Patienten angesprochen fühlen sollen: „Man weiß heute, dass sich mit anderen zu treffen und das Gehirn zu fordern, hilfreich ist, um einer Demenz vorzubeugen oder diese deutlich hinauszuschieben“. Ein weiterer Vorteil: „Menschen mit Demenz fühlen sich durch solche Aktivitäten nicht ausgeschlossen, sondern als Teil der älteren Bevölkerung.“



Malteser Spazierfreunde: Termin: immer am letzten Freitag des Monats, ab 16 Uhr

Treffpunkt: Sportanlage Süd in der Ilsungstraße, 86161 Augsburg

Dauer: Ein bis zwei Stunden

Telefonische Anmeldung (bis 2 Tage vorher): 0821 / 25 850-57



Seniorenwandern der Stadt: wieder ab 13. September, jede Woche Dienstag und Mittwoch, maximal 30 Teilnehmer

Anmeldung erforderlich unter 0821 / 324 – 4352 (Montags, 9 bis 12 Uhr) oder per Mail an decker_gerhard@t-online.de



Spaziergänge für Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Demenz:

ab 8. September, jeden zweiten Donnerstag

Anmeldung erforderlich unter 0821 / 813 – 848 oder per Mail unter i.undj.schneider@kabelmail.de