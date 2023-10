Fremder soll Schüler angesprochen haben: Polizei zeigt Präsenz

Ein bislang Unbekannter soll ein Kind von einer Augsburger Grundschule angesprochen haben. Die Polizei ermittelt. Wie die Beamten in solchen Fällen vorgehen und was sie raten.

Ein Vorfall vor einer Augsburger Grundschule beschäftigt die Polizei und sorgt unter Eltern für Verunsicherung. Nach Angaben der Polizei wurde den Ermittlern am Dienstag "ein Verdächtiges Ansprechen von Kindern in der Sommestraße mitgeteilt". In Kriegshaber befindet sich hier am Rande der Bürgermeister-Ackermann-Straße ein Schulzentrum des Schulwerks der Diözese Augsburg, zu dem die Bischof-Ulrich-Realschule und die Bischof-Ulrich-Grundschule gehört. Näheres zu dem Vorfall, also was sich der Mitteilung nach konkret abgespielt haben soll, war zunächst nicht zu erfahren, die Polizei betonte auf Anfrage aber, derartige Mitteilungen generell sehr ernst zu nehmen und umgehend alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. "So ist auch in diesem Bereich die Polizei verstärkt präsent", heißt es.

In verschiedenen WhatsApp-Gruppen von Eltern sorgten die Nachricht und verschiedene Gerüchte in den vergangenen Tagen für Beunruhigung. Hier hieß es zum Teil, dass in der Stadt "sowohl während der Pause als auch nach Schulschluss vereinzelt Schüler mehrerer Schulen" von einem unbekannten Mann angesprochen worden seien - was die Polizei, die lediglich von einem möglichen Vorfall in der Sommestraße berichtet, so nicht bestätigt.

Hat ein Mann Schüler angesprochen? Eltern in Augsburg sind verunsichert

In den vergangenen Monaten kam es immer wieder vor, dass Nachrichten über Fremde, die angeblich auf Kinder zugehen, im Umlauf sind. Meist verbreiten sie sich wie ein Lauffeuer und schüren Ängste. Für die Polizei ist es mitunter nicht einfach, herauszufinden, ob oder was dahintersteckt. Die Ermittler appellieren, dass sich Betroffene oder Zeugen zunächst an die jeweilige Polizeidienststelle wenden mögen. Bei verdächtigen Wahrnehmungen sollten sich Bürgerinnen und Bürger zudem direkt den polizeilichen Notruf 110 wählen. Öffentlich geäußerte Vermutungen über Kettenbriefe oder Messengerdienste trügen zur Verunsicherung bei, sagt Polizeisprecherin Marion Liebhardt. Sogenannte "digitale Kettenbriefe sind aus polizeilicher Sicht im Hinblick auf eine zielführende Lösung nicht hilfreich". (jaka)