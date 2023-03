Fremder spricht Grundschüler an: So reagieren Schule, Schulamt und Polizei

Plus Ein bislang Unbekannter soll einen Siebenjährigen auf dem Heimweg von einer Augsburger Grundschule angesprochen und ihm ein Angebot gemacht haben. Die Polizei ermittelt.

Ein Vorfall nahe der Grund- und Mittelschule Centerville-Süd im Augsburger Stadtteil Kriegshaber beunruhigt derzeit viele Eltern. Ein fremder Mann hat am vergangenen Freitagnachmittag einen Grundschüler angesprochen und angeboten, ihn nach Hause zu fahren. Der Siebenjährige befand sich da gerade auf dem Heimweg. Bei den Behörden nimmt man den Vorfall ernst. Die Schulleitung hat alle Eltern per Rundschreiben über die Angelegenheit informiert und Ratschläge zum Verhalten gegeben. Die Polizei war am Dienstag mit Streifenwagen rund um die Schule präsent.

Der Junge war den Angaben zufolge alleine auf der Wegstrecke von der Luther-King-Straße bis zur Pearl.-S.-Buck-Straße unterwegs, als der Fremde ihn ansprach und anbot, ihn heimzufahren. Wie die Polizei berichtet, soll der Mann den Schüler ein Stück des Weges begleitet haben. Auf Höhe eines Supermarkt-Parkplatzes traf der Bub eine Verwandte, die dort auf ihn wartete. Daraufhin ging der Mann, der einen kniehohen Hund mit schwarzem, kurzem Fell dabei hatte, weg. Er wird als etwa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben und soll eine auffällige weiße Jacke mit bunten Flecken und Kapuze getragen haben. Laut Polizei hat sich der Schüler richtig verhalten und das Mitfahr-Angebot des Mannes abgelehnt.

Leiter der Centerville-Schule in Augsburg warnt mit einem Rundbrief die Eltern

Die Leitung der Centerville-Schule hat in einem Rundbrief alle Eltern gewarnt - und gibt Ratschläge, wie sich die Schülerinnen und Schüler verhalten sollen. In dem Schreiben heißt es: "Gemeinsam mit Freunden laufen oder Fahrrad fahren, nichts von fremden Personen annehmen und nicht bei Fremden mitfahren." Zudem sollten Kinder bestärkt werden, dass sie von Vorkommnissen auf dem Schulweg den Eltern oder den Lehrern berichten. Wie Michael Wörle, Leiter des Augsburger Schulamts berichtet, habe man sich mit der Schulleitung über diesen Schritt beraten und sich dazu entschieden. "Man muss gut abwägen, ob es wert ist, mit so einem Brief Aufregung zu erzeugen", sagt Wörle.

Kinder allein unterwegs: Die Polizei gibt Sicherheits-Tipps 1 / 7 Zurück Vorwärts Häufig sind Kinder ohne Begleitung von Erwachsenen auf der Straße unterwegs. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord hat Tipps, wie Eltern ihre Kinder vorbereiten können. Nähe vermeiden: Wenn Kinder von Fremden angesprochen werden, darf nie darauf eingegangen oder Geschenke angenommen werden. Sie sollten Distanz halten und im Notfall laut und deutlich um Hilfe rufen. Generell sollten Kinder Fremde siezen, damit auch Passanten merken, dass keine persönliche Beziehung besteht.

Selbstbewusstsein stärken: Das Kind sollte für falsches Verhalten nicht getadelt werden. Stattdessen sollte es bestärkt und ermutigt werden, sich beim nächsten Mal richtig zu verhalten, wenn es angesprochen wird.

Aufmerksamkeit üben: Kinder sollten Beschreibungen abgeben können: Wie sieht der Fremde aus, wie das Auto, in dem er saß? Kleidung, Farben und Besonderheiten spielen eine wichtige Rolle. Das können Eltern spielerisch mit ihren Kindern üben.

Anlaufstellen ausmachen: Es sollte ein fester Schulweg vereinbart werden, den die Kinder am besten gemeinsam mit anderen zurücklegen. Auf diesem Weg sollten „Rettungsinseln“ festgelegt werden, also Anlaufstellen, an die sich das Kind wenden kann, wenn es Probleme gibt. Das kann zum Beispiel ein Geschäft oder eine Arztpraxis auf dem Weg sein.

Absprachen einhalten: Die Pünktlichkeit des Kindes ist wichtig. Absprachen sollten eingehalten werden. Umgekehrt gilt auch: Das Kind muss wissen, dass die Eltern nie einen Fremden schicken würden, wenn sie es nicht schaffen, es selbst abzuholen – das Kind darf nie in ein unbekanntes Auto steigen.

Kein Name am Schulranzen: Eltern sollten niemals den Namen der Kinder sichtbar an Kleidung oder Schulranzen anbringen. Denn dann kann ein Fremder sofort den Namen aufgreifen und dem Kind suggerieren, es persönlich zu kennen.

Telefonnummern kennen: Auswendig sollten die Kinder zudem die Telefonnummer der Eltern oder von Verwandten wissen. Klar sein muss: Unter der Notrufnummer 110 kann die Polizei immer kostenfrei erreicht werden, wenn es Schwierigkeiten gibt.

Das Schulamt hat auch im Umfeld der Centerville-Schule einen Kinderhort und eine Kindertagesstätte auf den Vorfall aufmerksam gemacht. Und längst hat die Nachricht vom unbekannten Mann, der ein Kind angesprochen hat, weitere Kreise gezogen - vor allem über soziale Netzwerke oder Messenger-Dienste wie Facebook oder WhatsApp verbreitete sich die Information schnell. Auch in der Kindertagesstätte "Zum Schutzengel" St. Max in der nördlichen Jakobervorstadt hat die Leiterin die Eltern in Kenntnis gesetzt, dass in Augsburg wohl ein fremder Mann Kinder anspreche. Eltern hätten sie gebeten, diese Info an alle weiterzuleiten, erklärt die Kita-Leiterin gegenüber unserer Redaktion.

Polizei bittet generell Betroffene oder Zeugen, sich zuerst an sie zu wenden

Immer wieder kommt es vor, dass Nachrichten über Fremde, die angeblich auf Kinder zugehen, im Umlauf sind. Meist verbreiten sie sich wie ein Lauffeuer und schüren Ängste. Für die Polizei ist es mitunter nicht einfach, herauszufinden, ob oder was dahintersteckt, wie zuletzt ein Fall in Neuburg zeigte. Dort machte zunächst die Nachricht die Runde, ein Mann habe ein Mädchen mit Hundewelpen zu sich locken wollen, dann kamen immer mehr Geschichten dieser Art hinzu. Sie gipfelten in einem angeblichen Verschwinden eines Schülers einer Realschule: Letzteres bezeichnete die örtliche Polizei als "Quatsch". Obwohl die Polizei alarmiert war, habe sich nicht bestätigen können, dass Fremde in Neuburg Kinder ansprächen.

Die Polizei appelliert, dass sich Betroffene oder Zeugen zunächst an die jeweilige Polizeidienststelle wenden. So könne man vermeiden, dass auf Facebook und Co. vielleicht etwas Falsches stehe oder zusätzliche Verunsicherung entstehe, sagt Polizeisprecherin Marion Liebhardt. Bei der Polizei nehme man grundsätzlich jede Mitteilung ernst. "Das Thema ist sehr sensibel. Es ist verständlich, dass Eltern hellhörig werden und besorgt sind", meint Liebhardt. Derartige Mitteilungen seien in Augsburg nicht an der Tagesordnung, betont sie. In der Regel ergäben sich daraus keinerlei Anhaltspunkte, dass ein strafrechtlich relevanter Hintergrund bestanden habe. In den nächsten Tagen will die Polizei im Bereich der Schule Centerville-Süd verstärkt Präsenz zeigen. "Darüber hinaus werden wir die Lage ständig neu bewerten und gegebenenfalls Folgemaßnahme ergreifen", so die Polizeisprecherin.

Hinweistelefon: Zeugen sollen sich bei der Polizei unter 0821/323-2610 melden.