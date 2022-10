Freund einer Ladendiebin macht Ärger an Tankstelle

Eine Frau will in einer Lechhauser Tankstelle eine Schnapsflasche stehlen. Als sie erwischt wird, taucht ihr Lebensgefährte auf.

Eine 24-Jährige steckte am Freitagabend in einer Tankstelle in der Schillstraße eine Schnapsflasche ein und wollte damit die Tankstelle verlassen, so die Polizei. Eine Mitarbeiterin hielt die Frau auf und verständigte die Polizei. Während Beamte die Anzeige aufnahmen, erschien der Lebensgefährte der 24-Jährigen vor Ort und machte Ärger.

Er habe sich äußert aggressiv verhalten und musste aus den Räumlichkeiten verwiesen werden. Dabei habe der 23-Jährige die Beamten mehrfach beleidigt, heißt es im Polizeibericht. Sein Verhalten könne auch auf seine starke Alkoholisierung von knapp 2,8 Promille zurückzuführen sein. Er erhielt vom Tankstellenbesitzer Hausverbot. Das Paar muss zudem mit einer Anzeige rechnen: Gegen die Frau wird wegen Ladendiebstahls, gegen den Mann wegen Beleidigung ermittelt. (eva)