Fridays for Future: Klimastreik findet am Freitag auch in Augsburg statt

Am Freitag findet auch in Augsburg der globale Klimastreik statt. Beim letzten Mal gingen in der Stadt rund 1000 Menschen auf die Straße.

Erneut ruft die Klimabewegung Fridays for Future zu einem globalen Klimastreik auf. Am Freitag, 3. März, setzen sich Klimaschützer für eine Beschleunigung der Energiewende sowie ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für Klimaschutz und internationale Ausgleichszahlungen ein, welche die Erreichung des 1,5-Grad-Ziels ermöglichen sollen - auch in Augsburg. 180 Demonstrationen sind deutschlandweit angemeldet. Beim letzten globalen Klimastreik in Augsburg im September 2022 gingen rund 1000 Menschen auf die Straße.

23 Bilder So lief der globale Klimastreik von Fridays for Future in Augsburg

Die Zerstörung der letzten Gebäude in Lützerath mache deutlich, dass auch die aktuelle Regierung Wirtschaftsinteressen vor effektive Klimaschutzmaßnahmen stelle, heißt es in einer Mitteilung von Fridays for Future. Ohne den Druck der Klimabewegung werde so das Scheitern beim 1,5-Grad-Ziel herbeigeführt.

Klimastreik in Augsburg startet am Freitag um 16 Uhr

Die Versammlung in Augsburg beginnt am Freitag um 16 Uhr. Am Freitag wird nach einigen Reden und Musik der Band "Junge Europäer*innen" der Demonstrationszug vom Rathausplatz durch die Augsburger Innenstadt ziehen. Die Klimaschützer wollen dabei die Regierung auffordern, "ernsthaft für eine konsequente Klimaschutzpolitik" einzustehen. (ziss)

