A8-Bauarbeiten: Anschlussstellen Augsburg-Ost und Friedberg werden gesperrt

Wegen weiterer Sanierungsarbeiten auf der A8 zwischen Augsburg-Ost und Friedberg müssen sich Autofahrer dieses Wochenende erneut auf Behinderungen einstellen.

Zuletzt wurde auf der A8 die Fahrbahndecke zwischen den Anschlussstellen Augsburg-Ost und Friedberg in Fahrtrichtung München erneuert, ab kommendem Freitag knöpfen sich die Arbeiter den Abschnitt in Richtung Stuttgart vor. Wie der Betreiber, die Autobahnplus A8 GmbH, berichtet, sind zwischen Freitag, 7. Juli, ab 18 Uhr und Montagmorgen, 10. Juli, bis 5 Uhr die Fahrspuren zwischen Friedberg und Augsburg-Ost nur eingeschränkt für den Verkehr befahrbar. Die entsprechenden Spurverlegungen werden ausgeschildert. Für die Sanierungsarbeiten werde auch eine Vollsperrung der beiden Anschlussstellen nötig.

Augsburg-Ost und Friedberg werden demnach in Fahrtrichtung Stuttgart von Samstag, 8. Juli, ab 16 Uhr bis Montag, 10. Juli, 5 Uhr gesperrt. Es wird darauf hingewiesen, dass in diesem Zeitraum die Raststätte " Augsburg Ost – Autobahn Tank & Rast" sowie der Parkplatz nicht von der A8 angefahren werden können.

A8: Bauarbeiten an den Autobahn-Anschlussstellen Augsburg-Ost und Friedberg

Informationstafeln weisen auf die Vollsperrung der Anschlussstellen Friedberg und Augsburg-Ost hin. Die Bauarbeiten sollen in einem 24-Stunden-Betrieb laufen. Im Rahmen der Baumaßnahme werden arbeits- und baustofftechnisch bedingte Arbeitspausen (Auskühlen, Abtrocknen, etc.) erforderlich sein, informiert die Betreibergesellschaft. Während der Abkühlungsphase seien deshalb keine Arbeiter in dem betreffenden Abschnitt zu sehen.

Die Asphaltarbeiten könnten technisch bedingt nur bei trockenem Wetter durchgeführt werden, bei Regen müssten die Arbeiten verschoben werden, ein Ersatztermin würde dann bekannt gegeben. (ina)