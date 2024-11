Auf der Friedberger Straße mit 100 km/h geblitzt

Die Verkehrspolizei Augsburg überwacht den Straßenverkehr an sogenannten Unfallhäufungsstellen mit vier fest installierten Säulen, welche die Geschwindigkeit, aber auch das Rotlicht der Ampeln überwachen. Innerhalb von einer Wochen - in der Zeit von Dienstag, 29. Oktober, bis Dienstag, 5. November - wurden mit diesen Säulen rund 150.000 Fahrzeuge gemessen. Hiervon waren über 450 Fahrzeuge deutlich zu schnell unterwegs, sodass 120 Fahrer eine Bußgeldanzeige erwartet, listet die Polizei auf. Rund 60 Fahrzeugführer erwarte nun ein Fahrverbot, hauptsächlich wegen der Missachtung des Rotlichtes. Den „traurigen Höchstwert“ von knapp 100 km/h bei erlaubten 50 km/h erreichte ein Autofahrer auf der Friedberger Straße. Die Strafe ist entsprechend hoch: Den Fahrer erwarten ein Bußgeld in Höhe von 800 Euro, zwei Punkte im Flensburg und ein Monat Fahrverbot. (ziss)

