Friedberger Straße und Blücherstraße: Neue Baustellen in Augsburg

In der Friedberger Straße findet in diesem Jahr zwischen der Abfahrt zur Schleifenstraße und der Localbahnquerung eine Sanierung der Fahrbahn statt. Bevor die Arbeiten beginnen können, muss noch eine Fernwärmeleitung verlegt werden. Die Leitung wird unter der Fahrbahn hindurchgepresst, um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Hierfür werden ab 7. April an der Kreuzung Wolframstraße/Siebentischstraße Fahrspuren und Gehwege gesperrt. Auch die Ein- und Ausfahrt aus der Wolframstraße ist in dieser Zeit nicht möglich. In den Ferien finden nur kleine Arbeiten statt, um die Erreichbarkeit von Zoo und Botanischem Garten zu gewährleisten. Nach den Ferien werden die Leitungsarbeiten dann abgeschlossen, sodass dann Ende Mai mit den Straßenbauarbeiten begonnen werden kann.

Umfahrungs-Empfehlung über die Große Ostumgehung/AIC25

In der Blücherstraße und Waxensteinstraße (Lechhausen) starten am 9. April Arbeiten an einer Wasserleitung. In der Blücherstraße ist insbesondere der Kreuzungsbereich zur Zusamstraße betroffen. Der Straßenverkehr der Blücherstraße wird durch eine Ampelregelung wechselweise in beiden Fahrtrichtungen an der Baustelle vorbeigeführt. Eine weitere Engstelle befindet sich auf der Strecke zwischen der Zusamstraße und der Waxensteinstraße. Es wird empfohlen, die Blücherstraße, speziell in der Hauptverkehrszeit, über die AIC 25, Südtiroler Straße sowie die Meraner Straße und Kurt-Schumacher-Straße zu umfahren.

Auffahrt auf die B17 aus Richtung

In der Stuttgarter Straße (Oberhausen) starten am 7. April Telekommunikationsarbeiten. Deshalb wird stadteinwärts (von Ikea kommend) die Fahrspur zur Auffahrt auf die B17 in Richtung Gersthofen gesperrt. Von der Donauwörther Straße aus kommend ist die Auffahrt auf die B17 weiterhin möglich. Eine Umleitung erfolgt über die Biberbachstraße und Donauwörther Straße und von dort auf die B17.